Во Франции рассказали о западне, в которую загнала себя Европа

Постоянные угрозы ввести эмбарго на российский газ завели Европу в собственную ловушку. Такой вывод делает обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер.

Она напомнила, что Евросоюз с 24 февраля неоднократно выступал с угрозами в адрес России, обещая покончить со своей зависимостью от энергоносителей из РФ. Эти слова так и не были приведены в действие, а причиной стали два фактора: испуг экономических и социальных последствий данного решения, а также упорство ряда стран.

Таким образом, угрожая Москве эмбарго, но так и не введя его, Европа угодила "в переплёт". Над странами Евросоюза теперь навис дамоклов меч, способный обрушиться на них в любой момент. Например, этого можно ожидать в разгар грядущей зимы, предупреждает Лассер.