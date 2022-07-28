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28 июля, 00:41

Во Франции рассказали о западне, в которую загнала себя Европа

Le Figaro рассказала, как Европа угодила в ловушку из-за эмбарго на газ из РФ

Постоянные угрозы ввести эмбарго на российский газ завели Европу в собственную ловушку. Такой вывод делает обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер.

Она напомнила, что Евросоюз с 24 февраля неоднократно выступал с угрозами в адрес России, обещая покончить со своей зависимостью от энергоносителей из РФ. Эти слова так и не были приведены в действие, а причиной стали два фактора: испуг экономических и социальных последствий данного решения, а также упорство ряда стран.

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Таким образом, угрожая Москве эмбарго, но так и не введя его, Европа угодила "в переплёт". Над странами Евросоюза теперь навис дамоклов меч, способный обрушиться на них в любой момент. Например, этого можно ожидать в разгар грядущей зимы, предупреждает Лассер.

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Ранее, напомним, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС в настоящий момент не заинтересован в установлении газового эмбарго в отношении России, такая мера не стоит на повестке. По его словам, принятые Западом шесть пакетов санкций в адрес Москвы и без того "окажут разрушительное воздействие на российскую экономику".

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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Дмитрий Алексиевич

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