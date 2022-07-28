Черногория начала замораживать приобретённую россиянами недвижимость

Черногория принялась замораживать принадлежащую россиянам недвижимость, об этом сообщается на сайте правительства страны.

В течение прошлого года российские граждане и компании, по оценкам экспертов, инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн. Из них €49,46 млн было вложено в недвижимость на территории республики.

Между тем глава МИД республики Филип Аджич 10 июня сообщил, что в Черногории будет заморожено 44 объекта недвижимости, являющихся собственностью российских граждан. Это связано с санкциями против России в связи со спецоперацией на Украине.