Черногория начала замораживать приобретённую россиянами недвижимость
Черногория принялась замораживать принадлежащую россиянам недвижимость, об этом сообщается на сайте правительства страны.
В течение прошлого года российские граждане и компании, по оценкам экспертов, инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн. Из них €49,46 млн было вложено в недвижимость на территории республики.
Между тем глава МИД республики Филип Аджич 10 июня сообщил, что в Черногории будет заморожено 44 объекта недвижимости, являющихся собственностью российских граждан. Это связано с санкциями против России в связи со спецоперацией на Украине.
Ранее, напомним, в Черногории прекратили вещание российские каналы. Об этом сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников. Решение касается как попавших в шестой санкционный пакет Евросоюза каналов, так и оказавшихся вне этого перечня.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN