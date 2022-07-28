Захарова предостерегла Финляндию от отказа выдачи Шенгена россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Финляндии ответными мерами со стороны Москвы в случае, если Финляндия решит прекратить выдавать россиянам туристические шенгенские визы. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять на лечение, на граждан РФ – владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников.