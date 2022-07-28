Захарова предостерегла Финляндию от отказа выдачи Шенгена россиянам
МИД России пригрозил Финляндии жёстким ответом за отказ выдавать визу россиянам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Финляндии ответными мерами со стороны Москвы в случае, если Финляндия решит прекратить выдавать россиянам туристические шенгенские визы. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.
"Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях", — гласит текст релиза МИД.
Как ранее сообщал Лайф, ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять на лечение, на граждан РФ – владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это решение финских властей, заявил, что реакция Москвы будет крайне негативной. Любые подобные действия в отношении российских граждан повлекут контрмеры, предупредил представитель Кремля. В свою очередь, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич высказал мнение, что остановка Финляндией выдачи шенгенских виз россиянам станет самоубийством для приграничных районов страны.
ТАСС / Сергей Коньков