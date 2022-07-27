Отказ Финляндии от выдачи Шенгена россиянам сравнили с самоубийством
Экономист Межевич: Возможный отказ Финляндии выдавать россиянам Шенген станет самоубийством для её приграничных районов
Остановка Финляндией выдачи шенгенских виз россиянам станет самоубийством для приграничных районов страны. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич.
"Да это же самоубийство! Для Финляндии это самоубийство в приграничных районах: там жизнь прекратится. Потому что там единственный бизнес — это бизнес, связанный с русскими. Русские там покупали дома, русские покупали участки, русские там ели, русские там пили, а теперь просто всего этого не будет", — сказал он.
Межевич подчеркнул, что это полностью инициатива финской стороны.
Ранее Лайф сообщал, что ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять на лечение, на граждан РФ — владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников.
ТАСС / Сергей Коньков