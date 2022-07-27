Отказ Финляндии от выдачи Шенгена россиянам сравнили с самоубийством

"Да это же самоубийство! Для Финляндии это самоубийство в приграничных районах: там жизнь прекратится. Потому что там единственный бизнес — это бизнес, связанный с русскими. Русские там покупали дома, русские покупали участки, русские там ели, русские там пили, а теперь просто всего этого не будет", — сказал он.