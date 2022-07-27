ФАС оштрафовала заключивших картельный сговор металлотрейдеров на 1,7 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала крупнейших металлотрейдеров на 1,7 млрд рублей. Как рассказали в ведомстве, семь компаний заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на металл на торгах.

"Компании вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,696 млрд рублей", — сообщили в ФАС.

Общая сумма оборотных штрафов в отношении организаций, которые заключили картельный сговор, составила 1 767 739 030 рублей. Соответствующее решение ведомства и материалы по делу направлены в правоохранительные органы.