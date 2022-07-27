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27 июля, 08:14

В Москве выявили максимальное число заражений ковидом с 26 февраля

В Москве за сутки выявили 3 673 случая заражения коронавирусом, это максимум с 26 февраля. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 18 554 036 заболевших.

Впервые с 22 апреля: В России снова выявили более 9 тысяч случаев коронавируса в сутки

Впервые с 22 апреля: В России снова выявили более 9 тысяч случаев коронавируса в сутки

Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. Кроме того, 19 июля в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "кентавр". А в ВОЗ уже бьют тревогу и заявляют о новой волне коронавируса в Европе.

Обложка ©

ТАСС/Кирилл Кухмарь

Александра Вишнякова
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