В Москве выявили максимальное число заражений ковидом с 26 февраля
В Москве за сутки выявили 3 673 случая заражения коронавирусом, это максимум с 26 февраля. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
Всего в столице с начала пандемии выявили 18 554 036 заболевших.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. Кроме того, 19 июля в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "кентавр". А в ВОЗ уже бьют тревогу и заявляют о новой волне коронавируса в Европе.
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ТАСС/Кирилл Кухмарь