Впервые с 22 апреля: В России снова выявили более 9 тысяч случаев коронавируса в сутки

За сутки в России выявили 9027 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 22 апреля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Число летальных исходов за сутки составило 36 (за всё время пандемии — 382 272), а выздоровело 5115 пациентов (всего — 17 953 445). Кроме того, с начала эпидемии в России зарегистрировали 18 554 036 случаев заражения.