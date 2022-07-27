Впервые с 22 апреля: В России снова выявили более 9 тысяч случаев коронавируса в сутки
В России впервые с 22 апреля выявили более 9 тысяч случаев ковида за сутки
За сутки в России выявили 9027 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 22 апреля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Число летальных исходов за сутки составило 36 (за всё время пандемии — 382 272), а выздоровело 5115 пациентов (всего — 17 953 445). Кроме того, с начала эпидемии в России зарегистрировали 18 554 036 случаев заражения.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. Кроме того, 19 июля в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "кентавр". А в ВОЗ уже бьют тревогу и заявляют о новой волне коронавируса в Европе.
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