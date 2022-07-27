Минздрав: Первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации

Для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", так как он идентичен "Спутнику лайт". Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, необходимые запасы вакцины есть во всех регионах.

"Необходимый запас вакцины ["Спутник V"] в регионах имеется", — сказал он.

Специалист объяснил, что для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины — первого и второго компонента. По его словам, это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета. Также он напомнил, что вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любым препаратом, зарегистрированным в стране.