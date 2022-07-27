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27 июля, 06:38

Джонсону прочат пост генсека НАТО

The Telegraph прочит Борису Джонсону пост генсека НАТО в следующем году

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в следующем году может заполучить пост генерального секретаря НАТО. Об этом написала в среду газета The Telegraph со ссылкой на членов Комитета по оборонным вопросам парламента королевства.

По данным издания, кандидатуру Джонсона лоббируют старшие тори. Другие кандидаты на пост генсека альянса — министр обороны Великобритании Бен Уоллес и бывшие премьер-министры Соединённого Королевства Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон — набрали столько же очков поддержки.

Политическую поддержку Джонсону в случае выдвижения на пост генсека окажет и киевский режим.

"Если бы Джонсон подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, я подозреваю, он мог бы рассчитывать на рекомендацию президента Зеленского", — считает член парламентского Комитета по обороне Марк Франсуа.

Джонсон признался, что не хочет уходить из политики

Джонсон признался, что не хочет уходить из политики

Напомним, что Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера и лидера Консервативной партии 7 июля. Это решение он принял после многочисленных призывов членов правительства страны. Имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Но, по данным газеты Times, Джонсон надеется вернуться на пост премьера. Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой.

Впрочем, даже если с этим не срастётся, политик точно не останется без работы. К примеру, на Украине предложили предоставить Джонсону гражданство Незалежной и выдвинуть его в премьеры страны.

Обложка ©

Flickr.com / Andrew Parsons / No 10 Downing Street

Алексей Берковиц

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