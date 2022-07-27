Джонсону прочат пост генсека НАТО
The Telegraph прочит Борису Джонсону пост генсека НАТО в следующем году
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в следующем году может заполучить пост генерального секретаря НАТО. Об этом написала в среду газета The Telegraph со ссылкой на членов Комитета по оборонным вопросам парламента королевства.
По данным издания, кандидатуру Джонсона лоббируют старшие тори. Другие кандидаты на пост генсека альянса — министр обороны Великобритании Бен Уоллес и бывшие премьер-министры Соединённого Королевства Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон — набрали столько же очков поддержки.
Политическую поддержку Джонсону в случае выдвижения на пост генсека окажет и киевский режим.
"Если бы Джонсон подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, я подозреваю, он мог бы рассчитывать на рекомендацию президента Зеленского", — считает член парламентского Комитета по обороне Марк Франсуа.
Напомним, что Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера и лидера Консервативной партии 7 июля. Это решение он принял после многочисленных призывов членов правительства страны. Имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Но, по данным газеты Times, Джонсон надеется вернуться на пост премьера. Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой.
Впрочем, даже если с этим не срастётся, политик точно не останется без работы. К примеру, на Украине предложили предоставить Джонсону гражданство Незалежной и выдвинуть его в премьеры страны.