Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в следующем году может заполучить пост генерального секретаря НАТО. Об этом написала в среду газета The Telegraph со ссылкой на членов Комитета по оборонным вопросам парламента королевства.

По данным издания, кандидатуру Джонсона лоббируют старшие тори. Другие кандидаты на пост генсека альянса — министр обороны Великобритании Бен Уоллес и бывшие премьер-министры Соединённого Королевства Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон — набрали столько же очков поддержки.

Политическую поддержку Джонсону в случае выдвижения на пост генсека окажет и киевский режим.

"Если бы Джонсон подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, я подозреваю, он мог бы рассчитывать на рекомендацию президента Зеленского", — считает член парламентского Комитета по обороне Марк Франсуа.