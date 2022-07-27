В России разрабатывают своё оборудование для связи 6G

"Сколтех" и НИИ радио разрабатывают проект по созданию российского оборудования для обеспечения связи шестого поколения — 6G. Эту информацию подтвердил "Коммерсанту" гендиректор НИИ радио Олег Иванов. По его словам, институт совместно со "Сколтехом" подготовил предложения по разработке российского оборудования 6G. Оно может быть создано к 2025 году.

Он рассказал, что работы будут включать создание оборудования от уровня прототипов до постановки на производство, вопросы компонентной базы, а также разработку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. Тему финансирования и детали проекта он раскрывать не стал.

Газета также указала, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть в бюджете на 2023–2025 годы дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей связи 6G.