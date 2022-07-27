Пушков потроллил Камалу Харрис за "шокирующие" откровения о её гендере
Сенатор Пушков назвал заявление вице-президента США Харрис о том, что "она — женщина", лучшим в её карьере
Сенатор Алексей Пушков высмеял слова вице-президента США Камалы Харрис, прозвучавшие на брифинге
в Белом доме, посвящённом теме абортов. В частности, Харрис заявила, что она — "женщина", а местоимения, которые политик предпочитает употреблять по отношению к себе, это "она/её".
По словам Пушкова, такая вводная часть была просто необходима, чтобы госпожу вице-президента "не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США", имея в виду квиров и других "сказочных существ".
"Камала Харрис сообщила, что её местоимение — "она" и что она — женщина. Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период её вице-президентства", — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Напомним, что выступление Харрис по теме абортов оказалось в центре ещё одного скандала. Политик неловко сформулировала тему своего доклада, ошарашив публику заявлением о том, что ежедневные случаи беременности женщин представляют "серьёзную проблему для США".