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27 июля, 05:54
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Пушков потроллил Камалу Харрис за "шокирующие" откровения о её гендере

Сенатор Пушков назвал заявление вице-президента США Харрис о том, что "она — женщина", лучшим в её карьере

Сенатор Алексей Пушков высмеял слова вице-президента США Камалы Харрис, прозвучавшие на брифинге

в Белом доме, посвящённом теме абортов. В частности, Харрис заявила, что она — "женщина", а местоимения, которые политик предпочитает употреблять по отношению к себе, это "она/её".

По словам Пушкова, такая вводная часть была просто необходима, чтобы госпожу вице-президента "не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США", имея в виду квиров и других "сказочных существ".

"Камала Харрис сообщила, что её местоимение "она" и что она женщина. Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период её вице-президентства", написал сенатор в своём Telegram-канале.

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Напомним, что выступление Харрис по теме абортов оказалось в центре ещё одного скандала. Политик неловко сформулировала тему своего доклада, ошарашив публику заявлением о том, что ежедневные случаи беременности женщин представляют "серьёзную проблему для США".

Обложка ©

Flickr.com / Gage Skidmore

Алексей Берковиц

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