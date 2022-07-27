Зарезавший девушку в Новосибирске бойфренд хотел скрыться за границей
Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске пытался скрыться за пределами России
27-летний подозреваемый в убийстве. Фото © Telegram / АСТ-54 Black
Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске пытался покинуть Россию после расправы. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, преступником оказался бывший возлюбленный жертвы.
После жестокой расправы 27-летний мужчина пытался покинуть пределы страны, однако его смогли задержать инспекторы ДПС, от которых он также пытался убежать.
Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. По словам знакомых погибшей, именно по этой причине девушка рассталась с агрессивным кавалером — он регулярно избивал и ревновал избранницу.
"В результате дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, убийство девушки произошло вчера, 26 июля, и попало в объектив видеорегистратора. Убийца напал на жертву посреди улицы: он нанёс ей более десяти ударов предметом, похожим на нож. Позже полиция задержала преступника. Уголовное дело возбуждено по статье 105 "Убийство".