Зарезавший девушку в Новосибирске бойфренд хотел скрыться за границей

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске пытался покинуть Россию после расправы. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, преступником оказался бывший возлюбленный жертвы.

После жестокой расправы 27-летний мужчина пытался покинуть пределы страны, однако его смогли задержать инспекторы ДПС, от которых он также пытался убежать.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. По словам знакомых погибшей, именно по этой причине девушка рассталась с агрессивным кавалером — он регулярно избивал и ревновал избранницу.

"В результате дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.