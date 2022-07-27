ВСУ пытались ударить по железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области

Украинские военные в ночь на среду предприняли попытку удара по железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

"По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся", — сказал он.