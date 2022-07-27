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27 июля, 05:09

ВСУ пытались ударить по железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области

Украинские военные в ночь на среду предприняли попытку удара по железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

"По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся",  сказал он.

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Ранее Лайф сообщал, что минувшей ночью ВСУ в очередной раз попытались разрушить Антоновский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон через реку Днепр с частью Херсонской области на другом берегу. Снаряды по Херсону были выпущены накануне примерно в 22:55. Для отражения удара были задействованы российские силы противовоздушной обороны. Переправа повреждена, но не разрушена.

Обложка ©

wikipedia.org / [Olya Usovaツ]

Алексей Берковиц

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