ВСУ пытались ударить по железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области
Украинские военные в ночь на среду предприняли попытку удара по железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
"По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что минувшей ночью ВСУ в очередной раз попытались разрушить Антоновский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон через реку Днепр с частью Херсонской области на другом берегу. Снаряды по Херсону были выпущены накануне примерно в 22:55. Для отражения удара были задействованы российские силы противовоздушной обороны. Переправа повреждена, но не разрушена.