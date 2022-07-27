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27 июля, 05:07

В Турции усомнились в возможности "коллапса" России

Доцент Кавакла: России не грозит экономический коллапс

России не грозит экономический коллапс даже с учётом западных санкций. Такое мнение высказал доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла.

"Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, поскольку крупные экономики, такие как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к усилиям Запада по введению санкций. Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть ещё больше помог ей", — публикует слова эксперта турецкое издание Daily Sabah.

У России есть огромный профицит текущих операций из-за ограничения импорта, что ускорило дедолларизацию её экономики и привело к укреплению рубля, отмечает он.

"Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу", — резюмирует аналитик.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Светлана Шумакова

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