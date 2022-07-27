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27 июля, 04:57

Прослужит более 100 лет: Минобороны России начало строительство в ЛНР 40-километрового водопровода

Минобороны РФ: В ЛНР будет построен магистральный водопровод

Минобороны России начало строительство нового магистрального водопровода в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Альтернативный источник водоснабжения протяжённостью более 40 километров обеспечит подачу воды питьевого качества из города Молодогвардейска в город Ровеньки в ЛНР", — говорится в сообщении.

Прежде чем военные специалисты вышли на площадку строительства, сапёры провели сплошное разминирование местности. Обследовано более 45 тысяч гектаров, найдено и обезврежено свыше двух тысяч взрывоопасных предметов. Недавно замминистра обороны РФ Тимур Иванов в составе рабочей группы Минобороны совершил облёт места строительства.

Сдать новый гидротехнический комплекс планируется уже в октябре 2022 года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации водопровода составит более 100 лет, заключили в министерстве.

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Ранее Лайф сообщал, что в Луганске построят Дом народов ЛНР. Решение было принято на встрече руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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