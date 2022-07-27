Глава парламента Крыма Владимир Константинов выступил с предложением расширить географию южного направления специальной военной операции. Он считает, что нужно дойти до Одессы.

"Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.

По его мнению, освобождение этих областей поставит крест на планах НАТО закрепиться в Чёрном море, а также позволит обеспечить безопасность границ.