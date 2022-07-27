ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 04:45

В Крыму предложили расширить географию спецоперации

Спикер крымского парламента Константинов предложил расширить спецоперацию до Одессы

Военнослужащие Одесской бригады в Херсонской области. ТАСС / Сергей Бобылев

Военнослужащие Одесской бригады в Херсонской области. ТАСС / Сергей Бобылев

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выступил с предложением расширить географию южного направления специальной военной операции. Он считает, что нужно дойти до Одессы.

"Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.

По его мнению, освобождение этих областей поставит крест на планах НАТО закрепиться в Чёрном море, а также позволит обеспечить безопасность границ.

Профессор объяснил, почему география СВО расширится за границы ДНР и ЛНР
Профессор объяснил, почему география СВО расширится за границы ДНР и ЛНР

Лайф напоминает, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об изменении географических задач специальной операции на Украине. По его словам, сегодня речь уже идёт о некоторых других территориях помимо ДНР и ЛНР.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar