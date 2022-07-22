Профессор объяснил, почему география СВО расширится за границы ДНР и ЛНР
Профессор Филимонов объяснил дальнейшую географию спецоперации на Украине
География спецоперации на Украине будет продвигаться к проблемным регионам страны. Об этом заявил зампред Правительства Московской области, доктор политических наук, профессор Георгий Филимонов, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении СВО за границы ДНР и ЛНР.
"География СВО ещё не дошла до самых проблемных украинских регионов, с этим мы согласимся. Однако информация в современном мире распространяется без границ, в том числе военных. А для политического украинства нет ничего более страшного, чем правда о нём, его преступлениях, его лжи, его духовной нищете", — приводит слова эксперта телеграм-канал "Метаметрика Z".
По мнению Филимонова, слова Сергея Лаврова являются подтверждением тому, что Россия не прекратит искоренять идеологию ненависти на Украине. Специалист заметил, что в Мариуполе, Херсоне и Харьковской области политико-административные процессы связаны с последовательным восстановлением мирной жизни, причём в это же время происходит движение в сторону "идейно-ценностной реинтеграции".
Эксперт подчеркнул, что сейчас в этих регионах происходит значимый крах — "бесплодие политического украинства": люди, которых десятилетиями "пытались натравить на Россию", осознают, что только РФ может спасти их будущее.
Лайф напоминает, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об изменении географических задач специальной операции на Украине. По его словам, сегодня речь уже идёт о некоторых других территориях помимо ДНР и ЛНР.
ТАСС / Гармаев Александр