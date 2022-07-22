Профессор объяснил, почему география СВО расширится за границы ДНР и ЛНР

География спецоперации на Украине будет продвигаться к проблемным регионам страны. Об этом заявил зампред Правительства Московской области, доктор политических наук, профессор Георгий Филимонов, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении СВО за границы ДНР и ЛНР.

"География СВО ещё не дошла до самых проблемных украинских регионов, с этим мы согласимся. Однако информация в современном мире распространяется без границ, в том числе военных. А для политического украинства нет ничего более страшного, чем правда о нём, его преступлениях, его лжи, его духовной нищете", — приводит слова эксперта телеграм-канал "Метаметрика Z".

По мнению Филимонова, слова Сергея Лаврова являются подтверждением тому, что Россия не прекратит искоренять идеологию ненависти на Украине. Специалист заметил, что в Мариуполе, Херсоне и Харьковской области политико-административные процессы связаны с последовательным восстановлением мирной жизни, причём в это же время происходит движение в сторону "идейно-ценностной реинтеграции".

Эксперт подчеркнул, что сейчас в этих регионах происходит значимый крах — "бесплодие политического украинства": люди, которых десятилетиями "пытались натравить на Россию", осознают, что только РФ может спасти их будущее.