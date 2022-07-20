Лавров: Географические задачи спецоперации изменились

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об изменении географических задач специальной операции на Украине. По его словам, сегодня речь уже идёт о некоторых других территориях помимо ДНР и ЛНР.

"Когда в Стамбуле была встреча, была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралось на ту географию конца марта. Сейчас география другая: это далеко не только ДНР, ЛНР, это и Херсонская, и Запорожская области, и ряд других территорий. И этот процесс продолжается последовательно и настойчиво", — подчеркнул министр в интервью RT.

При этом глава МИД подчеркнул, что, если Запад "в бессильной злобе и в желании максимально усугубить ситуацию" поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации отодвинутся ещё дальше от нынешней линии.

"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о независимости, и тех, которые своё будущее хотят определить самостоятельно", — добавил Лавров.