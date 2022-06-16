Лавров: Россия не вторгалась на Украину, а вынужденно начала спецоперацию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину, а вынужденно объявила спецоперацию, так как в Незалежной проявляли агрессию к русским. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Би-би-си.

"Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим", — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что сегодня западным оружием Киев атакует мирных граждан и города точно так же, как это происходило в 2014 году. Он напомнил, как в то время к власти пришли путчисты, как с самолётов бомбили центр Луганска и как сожгли 50 человек в Одессе.

"Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине", — заключил глава МИД РФ.