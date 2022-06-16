Лавров: Россия не вторгалась на Украину, а вынужденно начала спецоперацию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину, а вынужденно объявила спецоперацию, так как в Незалежной проявляли агрессию к русским. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Би-би-си.
"Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим", — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что сегодня западным оружием Киев атакует мирных граждан и города точно так же, как это происходило в 2014 году. Он напомнил, как в то время к власти пришли путчисты, как с самолётов бомбили центр Луганска и как сожгли 50 человек в Одессе.
"Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине", — заключил глава МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главной целью НАТО помешать России успешно завершить "Операцию Z". По её словам, Киевский режим продолжают накачивать всё более смертоносным оружием.
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