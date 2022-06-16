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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 16:08
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Лавров высказался о темпах спецоперации на Украине

Лавров: Спецоперация развивается темпами, которые позволяют максимально сберечь людей

Специальная военная операция России на Украине развивается такими темпами, которые позволяют минимизировать риски для мирного населения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума.

"Операция развивается, я убеждён, теми темпами, которые необходимы, чтобы максимально сберечь людей, минимизировать любые риски для мирных граждан, которые на этих территориях проживают", — цитирует министра ТАСС.

Почему операция на Украине идёт так долго
Почему операция на Украине идёт так долго

Ранее об этом уже говорил президент России Владимир Путин. По его словам, спецоперация на Украине будет проводиться без спешки, чтобы минимизировать возможные потери.

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Александра Вишнякова
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