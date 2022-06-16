Лавров высказался о темпах спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине развивается такими темпами, которые позволяют минимизировать риски для мирного населения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума.

"Операция развивается, я убеждён, теми темпами, которые необходимы, чтобы максимально сберечь людей, минимизировать любые риски для мирных граждан, которые на этих территориях проживают", — цитирует министра ТАСС.