"Можно ли побыстрее?": Путин объяснил, от чего зависят темпы спецоперации на Украине

Глава государства подчеркнул, что она идёт согласно изначально утверждённому Генштабом плану.

Спецоперация на Украине будет проводиться без спешки, чтобы минимизировать потери. Видео © LIFE

Спецоперация на Украине будет проводиться без спешки, чтобы минимизировать возможные потери. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Что касается самого хода операции. Я сейчас слышу вопросы: можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями", — пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что выполнить задачи спецоперации планируется именно с минимальными потерями. А достичь этого можно, лишь действуя "ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом Вооружённых сил России".