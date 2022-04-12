Путин согласился, что США готовы воевать с Россией "до последнего украинца"

Глава российского государства отметил, что о такой позиции Вашингтона говорят не только в нашей стране, но и на Западе.

Мнение о том, что Соединённые Штаты Америки готовы противостоять России "до последнего украинца", отражает реальную ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

"Много говорят о том, что Соединённые Штаты готовы воевать с Россией "до последнего украинца". И там говорят, и у нас говорят. На самом деле так оно и есть", — сказал российский лидер.