Путин назвал происходящее на Украине трагедией
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Однако, по его словам, России не оставили выбора действовать по-другому.
Происходящие события на Украине — это трагедия, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.
"То, что происходит на Украине, — это трагедия. Но выбора просто не предоставили. Вопрос просто был во времени, когда начнётся", — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что начать прямой диалог с Украиной удалось благодаря Лукашенко. По мнению российского президента, белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов делегаций двух стран.