Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Однако, по его словам, России не оставили выбора действовать по-другому.

Происходящие события на Украине — это трагедия, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

"То, что происходит на Украине, — это трагедия. Но выбора просто не предоставили. Вопрос просто был во времени, когда начнётся", — сказал российский лидер.