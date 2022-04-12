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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 12:55
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Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Однако, по его словам, России не оставили выбора действовать по-другому.

Происходящие события на Украине — это трагедия, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

"То, что происходит на Украине, — это трагедия. Но выбора просто не предоставили. Вопрос просто был во времени, когда начнётся", — сказал российский лидер.

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Ранее Путин заявил, что начать прямой диалог с Украиной удалось благодаря Лукашенко. По мнению российского президента, белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов делегаций двух стран.

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Александр Юнашев
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