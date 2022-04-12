Путин заявил, что начать прямой диалог с Украиной удалось благодаря Лукашенко

По мнению российского президента, белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов делегаций двух стран.

Начать прямой диалог России с украинской стороной во многом стало возможным благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой.