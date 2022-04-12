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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 12:44
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Путин заявил, что начать прямой диалог с Украиной удалось благодаря Лукашенко

По мнению российского президента, белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов делегаций двух стран.

Начать прямой диалог России с украинской стороной во многом стало возможным благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой.

Лукашенко пообещал, что Белоруссия всегда будет рядом с Россией
Лукашенко пообещал, что Белоруссия всегда будет рядом с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока ещё готова идти на диалог с Россией. Он подчеркнул, на сегодняшний день его страна готова бороться и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые помогут остановить происходящее.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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