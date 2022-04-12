Беженец из Киева рассказал, что украинцев заставляют вступать в ВСУ под угрозой смерти
Высказывать пророссийские взгляды тоже опасно для жизни, за это нацбатальоны учинят расправу, добавил он.
Жителей Украины угрозами заставляют вступать в ряды ВСУ, а заградотряды не дают покинуть боевые позиции под страхом смерти. Об этом Ura.ru рассказал беженец из Киева Владимир О., пожелавший скрыть фамилию из-за опасности преследования с украинской стороны.
"Гонят на войну мужей. Дают автомат. Никто не хочет умирать. Выдвигают на позиции: сзади заградотряд стреляет в тех, кто бежит с позиций, с другой стороны — войска РФ", — пояснил он.
По словам Владимира, украинские военные не дают покинуть города желающим эвакуироваться в Россию. Мужчина переживает за своих родственников в Северодонецке. Говорить о своих пророссийских взглядах там стало опасно для жизни. Местное население ждёт прибытия Российской армии.
Ранее Лайф писал, что военные Донецкой Народной Республики задержали очередного украинского националиста, который пытался покинуть Мариуполь под видом беженца. Как только его попросили снять свитер, обман вскрылся: на его теле была свастика.
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