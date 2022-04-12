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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 12:38
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Беженец из Киева рассказал, что украинцев заставляют вступать в ВСУ под угрозой смерти

Высказывать пророссийские взгляды тоже опасно для жизни, за это нацбатальоны учинят расправу, добавил он.

Жителей Украины угрозами заставляют вступать в ряды ВСУ, а заградотряды не дают покинуть боевые позиции под страхом смерти. Об этом Ura.ru рассказал беженец из Киева Владимир О., пожелавший скрыть фамилию из-за опасности преследования с украинской стороны.

"Гонят на войну мужей. Дают автомат. Никто не хочет умирать. Выдвигают на позиции: сзади заградотряд стреляет в тех, кто бежит с позиций, с другой стороны — войска РФ", — пояснил он.

По словам Владимира, украинские военные не дают покинуть города желающим эвакуироваться в Россию. Мужчина переживает за своих родственников в Северодонецке. Говорить о своих пророссийских взглядах там стало опасно для жизни. Местное население ждёт прибытия Российской армии.

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Ранее Лайф писал, что военные Донецкой Народной Республики задержали очередного украинского националиста, который пытался покинуть Мариуполь под видом беженца. Как только его попросили снять свитер, обман вскрылся: на его теле была свастика.

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Getty Images / Anastasia Vlasova

Татьяна Миссуми
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