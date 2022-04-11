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Опубликовано 11 апреля 2022, 16:51
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Националист пытался покинуть Мариуполь под видом беженца, но его выдали тату со свастикой

Задержанный хотел попасть в пункты размещения беженцев, а затем затеряться в России.

Военные ДНР задержали очередного украинского националиста. Видео © Telegram / "Трибунал"

Военные Донецкой Народной Республики задержали очередного украинского националиста, который пытался покинуть Мариуполь под видом беженца. Как только его попросили снять свитер, обман вскрылся. Кадры досмотра публикует телеграм-канал "Трибунал".

Под одеждой боевика оказались татуировки с нацистской символикой: свастика, запрещённые лозунги и эмблемы. К слову, многие участники нацбатальонов Украины пытаются попасть из Мариуполя в пункты временного размещения, а затем пробраться в Россию. Такую цель преследовал и задержанный.

Ранее Лайф писал, что боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в городе Славянске и пытают жителей за пророссийские взгляды. Для избавления от этих мучений националисты требуют у людей выкуп — от 500 до 1000 долларов с человека.

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"Трибунал"

Татьяна Миссуми
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