Националист пытался покинуть Мариуполь под видом беженца, но его выдали тату со свастикой

Задержанный хотел попасть в пункты размещения беженцев, а затем затеряться в России.

Военные ДНР задержали очередного украинского националиста. Видео © Telegram / "Трибунал"

Военные Донецкой Народной Республики задержали очередного украинского националиста, который пытался покинуть Мариуполь под видом беженца. Как только его попросили снять свитер, обман вскрылся. Кадры досмотра публикует телеграм-канал "Трибунал".

Под одеждой боевика оказались татуировки с нацистской символикой: свастика, запрещённые лозунги и эмблемы. К слову, многие участники нацбатальонов Украины пытаются попасть из Мариуполя в пункты временного размещения, а затем пробраться в Россию. Такую цель преследовал и задержанный.