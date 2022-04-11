МО РФ: Украинские боевики пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

Для избавления от этих мучений националисты требуют у людей выкуп — от 500 до 1000 долларов с человека.

Боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в городе Славянске и пытают жителей за пророссийские взгляды. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, поводом для задержания могут стать звонки в Россию, подписки в социальных сетях на российские каналы, СМС и переписки, в которых люди осуждают действующий киевский режим.

"Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жён и дочерей), принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов", — рассказал Мизинцев.

По его данным, для избавления от этих мучений боевики вымогают у жителей Славянска выкуп — от 500 до 1000 долларов с человека. Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего не известно.