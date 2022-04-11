ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 15:51
4742

МО РФ: Украинские боевики пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

Для избавления от этих мучений националисты требуют у людей выкуп — от 500 до 1000 долларов с человека.

Боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в городе Славянске и пытают жителей за пророссийские взгляды. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, поводом для задержания могут стать звонки в Россию, подписки в социальных сетях на российские каналы, СМС и переписки, в которых люди осуждают действующий киевский режим.

"Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жён и дочерей), принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов", — рассказал Мизинцев.

По его данным, для избавления от этих мучений боевики вымогают у жителей Славянска выкуп — от 500 до 1000 долларов с человека. Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего не известно.

"Предлагали ноги пострелять": ВСУ угрожали пленным российским лётчикам, что вернут их на родину только инвалидами
"Предлагали ноги пострелять": ВСУ угрожали пленным российским лётчикам, что вернут их на родину только инвалидами

А ранее украинские власти сообщили зарубежным партнёрам, что не собираются соблюдать Женевскую конвенцию в отношении российских военнопленных. Более того, Киев требует от европейских лидеров побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к пленным из РФ.

BannerImage

Getty Images / Matthew Hatcher / SOPA Images / LightRocket

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar