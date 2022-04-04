"Предлагали ноги пострелять": ВСУ угрожали пленным российским лётчикам, что вернут их на родину только инвалидами

Украинские бойцы постоянно будили пилотов и заставляли говорить, что они не спят, а "небо сторожат".

Российский военнослужащий, побывавший в плену у украинских боевиков, рассказал об издевательствах. Видео © Минобороны РФ

Российский военнослужащий, побывавший в плену у украинских боевиков, от первого лица рассказал об издевательствах, которые пришлось терпеть военнопленным. ВСУ избивали солдат, не давали спать и угрожали, что если те вернутся на родину, то только инвалидами. Кадры публикует Минобороны РФ.

По словам Андрея, когда украинские военные захватили их, сначала поставили всех пленных к кирпичной стенке, а сами решали, что именно будут делать с солдатами. Кто-то предлагал пострелять по ногам, кто-то — просто убить. При этом только один из них высказался за то, чтобы не трогать военных. Однако лишь из-за того, что военнопленные нужны были для какого-то дела.

Содержали их в каком-то спортивном зале, и спали военные на полу. Причём по ночам было достаточно холодно, и всё было хорошо слышно, особенно как прилетают снаряды. Также часто все находившиеся там слышали, как избивали лётчиков. По словам Андрея, вместе с другими военнопленными были два пилота, которым не давали спать.

"В любой момент можно было услышать, как спрашивали: лётчики, вы спите, и они заставляли их отвечать: нет, мы не спим, небо сторожим. Вот постоянно издевались они над лётчиками и говорили, если лётчики вернутся в Россию, то только инвалидами", — рассказал Андрей.