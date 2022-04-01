СВР сообщила, что Киев пытается скрыть новые факты пыток российских военнопленных
Также у разведки есть данные о том, что власти Украины убеждают Запад побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к россиянам, которые взяты в плен.
Украинские власти после публикации видео с пытками российских военнопленных пытаются предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
"После публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов", — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Отмечается, что таким образом Киев хочет улучшить свою репутацию в глазах международного сообщества. Также у СВР есть данные о том, что власти Незалежной убеждают "западных покровителей" побудить Международный Комитет Красного Креста и различные международные гуманитарные неправительственные организации отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.
Ранее глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выразила Украине протест из-за видео с пытками российских военных. Незалежная пообещала принять самые жёсткие меры к тем, кто допускал эти военные преступления.
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