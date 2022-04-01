СВР сообщила, что Киев пытается скрыть новые факты пыток российских военнопленных

Также у разведки есть данные о том, что власти Украины убеждают Запад побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к россиянам, которые взяты в плен.

Украинские власти после публикации видео с пытками российских военнопленных пытаются предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

"После публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов", — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.