ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 11:07
10689

СВР сообщила, что Киев пытается скрыть новые факты пыток российских военнопленных

Также у разведки есть данные о том, что власти Украины убеждают Запад побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к россиянам, которые взяты в плен.

Украинские власти после публикации видео с пытками российских военнопленных пытаются предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

"После публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов", — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

В соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнопленными
В соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнопленными

Отмечается, что таким образом Киев хочет улучшить свою репутацию в глазах международного сообщества. Также у СВР есть данные о том, что власти Незалежной убеждают "западных покровителей" побудить Международный Комитет Красного Креста и различные международные гуманитарные неправительственные организации отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

Ранее глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выразила Украине протест из-за видео с пытками российских военных. Незалежная пообещала принять самые жёсткие меры к тем, кто допускал эти военные преступления.


BannerImage

Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • пытки
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar