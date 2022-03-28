В соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнопленными

Его зовут Сергей Величко, однако более известен по кличке Чили. Он родился в Харькове и прославился своим участием в беспорядках на Майдане в 2014 году, а также деятельностью в "Азове".

Жители Харькова помогли установить личность неонациста, который издевался над русскими военнопленными, стреляя им в ноги. Об этом сообщает телеграм-канал "Трибунал".

Стало известно, что военного зовут Сергей Величко, однако он более известен по кличке Чили. Националист родился в Харькове и прославился своим участием в беспорядках на Майдане в 2014 году, а также деятельностью в неонацистском батальоне "Азов". Величко убивал мирных граждан, среди которых были и дети.

Сообщается, что уже установлено место, где неонацист пытал российских пленных солдат. Это Малороганский молочный завод.