В соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнопленными
Его зовут Сергей Величко, однако более известен по кличке Чили. Он родился в Харькове и прославился своим участием в беспорядках на Майдане в 2014 году, а также деятельностью в "Азове".
Жители Харькова помогли установить личность неонациста, который издевался над русскими военнопленными, стреляя им в ноги. Об этом сообщает телеграм-канал "Трибунал".
Стало известно, что военного зовут Сергей Величко, однако он более известен по кличке Чили. Националист родился в Харькове и прославился своим участием в беспорядках на Майдане в 2014 году, а также деятельностью в неонацистском батальоне "Азов". Величко убивал мирных граждан, среди которых были и дети.
Сообщается, что уже установлено место, где неонацист пытал российских пленных солдат. Это Малороганский молочный завод.
Ранее Лайф рассказывал, что китайцев шокировало видео издевательств украинских военных над пленными. Интернет-пользователи резко осудили такие действия, снятые на камеру, отметив, что поведение силовиков Украины нарушает Женевскую конвенцию. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными.
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