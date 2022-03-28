"Если это не нацисты, то кто?": Китайцев шокировало видео издевательств украинских военных над пленными

Интернет-пользователи резко осудили такие действия, снятые на камеру, отметив, что поведение силовиков Украины нарушает Женевскую конвенцию.

Видео с издевательствами над военнопленными на Украине со стороны киевских силовиков шокировало пользователей китайской соцсети Weibo. Они уверены, что такое поведение свойственно нацистам.

По словам автора соответствующего поста, на кадрах видны действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также Луганской и Донецкой народных республик. Комментаторы отметили, что такое поведение нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, а их действия являются военными преступлениями.

"Если это не нацисты, то кто тогда?" — спросил один из комментаторов.

Сотни реакций набрал комментарий пользователя, который задался вопросом: "А как же Женевская конвенция?".

"Это военное преступление", — отметил другой пользователь.