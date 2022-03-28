Эксперт Суржик: Тем, кто не понимает, за что сражаются солдаты РФ, пора открыть глаза

Кандидат исторических наук подчеркнул, что не остаётся никаких сомнений по поводу того, что спецоперация на Украине проводится против военных преступников.

Наши военные знают, с кем и за что они сражаются, а тем, кто этого не понимает, пора открыть глаза. Об этом рассказал кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

"Наши военнослужащие и тем более военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР своими глазами каждый день видят и слышат от беженцев, что происходит по ту сторону фронта. Их убеждать ни в чём не надо. <...> А вот тем, кто колеблется или занимает такую пацифистскую позицию, уже пора бы открыть глаза", — сказал Суржик.

Он добавил, что не остаётся никаких сомнений по поводу того, что спецоперация на Украине проводится против военных преступников. В частности, по словам эксперта, признаки беззакония есть на видео, на котором украинцы издевались над российскими военнопленными.

Суржик подчеркнул, что при любых обстоятельствах военнопленные имеют право на уважение к их личности и чести, что и демонстрируют российские военнослужащие. Однако этого правила не придерживаются ВСУ и националистические подразделения, входящие в структуры Национальной гвардии Украины.