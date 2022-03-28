Ветеран "Альфы" Гончаров: Пытками военнопленных националисты хотят запугать ВС РФ

Помимо психологического давления подобные действия происходят от бессилия — из-за невозможности оказать достойное сопротивление. При этом Европа на них внимание не обратит, уверен бывший военный.

Украинские националисты издеваются над российскими военнопленными из-за желания запугать Вооружённые силы РФ, уверен почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Эти бандеровцы ничего нового не изобрели. То, что уже происходило ранее, когда террористы показывали, что творят с жертвами, вызывая ужас у простых людей", — приводит его слова телеканал "360".

Гончаров заметил, что помимо психологического давления подобные действия происходят от бессилия — из-за невозможности оказать достойное сопротивление. Ветеран не уверен, что Европа обратит внимание на эти видеозаписи, ведь, по его мнению, Россия немного уступает западным странам в части информационного распространения.

"Всё, что делается фашистами на территории захваченных городов, не дойдёт до Запада. России объявили войну, она ведётся теми недостойными методами, чтобы скрыть информацию о реальных действиях России, этим они заполонили головы в Штатах и их сателлитах в Европе", — добавил он.