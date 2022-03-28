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Опубликовано 28 марта 2022, 09:52

Песков: Причастные к пыткам военнопленных РФ на Украине должны понести наказание

Так представитель Кремля отреагировал на видео жестокого обращения украинских националистов с военными РФ.

Причастные к пыткам российских военнопленных на Украине должны быть привлечены к ответственности и понести наказание за свои деяния. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Те, кто участвовал в этих пытках, подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния", — сказал он, отреагировав на кадры жестокого обращения украинских националистов с пленными.

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Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными. По данным ведомства, в Сети появилось видео, на котором военнослужащим прострелили ноги без дальнейшего оказания медицинской помощи. Председатель СК дал приказ установить всех причастных к этому лиц.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Александр Юнашев
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