Песков: Причастные к пыткам военнопленных РФ на Украине должны понести наказание

Так представитель Кремля отреагировал на видео жестокого обращения украинских националистов с военными РФ.

Причастные к пыткам российских военнопленных на Украине должны быть привлечены к ответственности и понести наказание за свои деяния. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Те, кто участвовал в этих пытках, подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния", — сказал он, отреагировав на кадры жестокого обращения украинских националистов с пленными.