Песков: Причастные к пыткам военнопленных РФ на Украине должны понести наказание
Так представитель Кремля отреагировал на видео жестокого обращения украинских националистов с военными РФ.
Причастные к пыткам российских военнопленных на Украине должны быть привлечены к ответственности и понести наказание за свои деяния. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те, кто участвовал в этих пытках, подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния", — сказал он, отреагировав на кадры жестокого обращения украинских националистов с пленными.
Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными. По данным ведомства, в Сети появилось видео, на котором военнослужащим прострелили ноги без дальнейшего оказания медицинской помощи. Председатель СК дал приказ установить всех причастных к этому лиц.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency