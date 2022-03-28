Матвиенко: Россия выдержит все западные санкции, хоть это и будет трудно

Председатель Совета Федерации отметила, что экономика страны очистится, а также станет более эффективной и менее зависимой от Запада и других государств.

Россия сможет выдержать все западные санкции, которые были введены против страны из-за "Операции Z" на Украине. Об этом во время встречи с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Те санкции, которые наложены на Россию, поверьте, мы их выдержим, выстоим. Да, будет трудно, будет сложно, но мы выйдем очищенными, очистим свою экономику, сделаем её более эффективной, менее зависимой, особенно в чувствительных отраслях, от Запада и других [стран]", — сказала председатель Совфеда.