ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 15:32
4715

Матвиенко: Россия выдержит все западные санкции, хоть это и будет трудно

Председатель Совета Федерации отметила, что экономика страны очистится, а также станет более эффективной и менее зависимой от Запада и других государств.

Россия сможет выдержать все западные санкции, которые были введены против страны из-за "Операции Z" на Украине. Об этом во время встречи с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Те санкции, которые наложены на Россию, поверьте, мы их выдержим, выстоим. Да, будет трудно, будет сложно, но мы выйдем очищенными, очистим свою экономику, сделаем её более эффективной, менее зависимой, особенно в чувствительных отраслях, от Запада и других [стран]", — сказала председатель Совфеда.

Патрушев: США на протяжении 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе
Патрушев: США на протяжении 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе

А ранее Матвиенко сообщила, что "Операция Z" на Украине проходит так, чтобы не допускать жертв среди населения. При этом если бы целью спецоперации являлась оккупация Незалежной, то российские военнослужащие сделали бы это за несколько дней, отметила она.

BannerImage

Kremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Валентина Матвиенко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar