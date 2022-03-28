Матвиенко: "Операция Z" на Украине проходит так, чтобы не допускать жертв среди населения
Если бы целью спецоперации являлась оккупация Украины, то российские военнослужащие сделали бы это за несколько дней, отметила председатель Совета Федерации.
"Операция Z" на Украине продвигается по плану. Российские военные придерживаются указания президента РФ Владимира Путина не допускать жертв среди мирного населения, заявила во время встречи с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Операция идёт по плану. <...> Чёткое есть указание Верховного главнокомандующего России минимизировать, не допускать жертв среди мирного населения", — сказала она.
По словам Матвиенко, если бы целью "Операции Z" являлась оккупация Украины, то российские военнослужащие сделали бы это за несколько дней. "Но какой ценой", — задалась она вопросом.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в рамках специальной военной "Операции Z" на Украине не бомбит города. По его словам, наша страна наносит удары по основным опорным пунктам, аэродромам, местам складирования вооружений и скопления военной техники украинской армии.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ