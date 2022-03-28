Чеченский министр Дудаев подтвердил, что Кадыров находится в Мариуполе

Глава региона отправился туда с целью поднять боевой дух бойцов и для того, чтобы привезти дополнительное техническое оснащение. Там уже прошло совещание с командирами спецподразделений.

Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно находится в Мариуполе, сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, Кадыров отправился туда с целью поднять боевой дух бойцов и для того, чтобы привезти дополнительное техническое оснащение.

"Проведены на месте встреча и совещание с командующим восьмой армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. Дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов", — цитирует Дудаева РИА "Новости".

Информация была доведена Кадыровым до начальника Генштаба РФ и командующего национальной гвардии с той целью, чтобы в ближайшие дни освободить Мариуполь.