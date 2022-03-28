В Госдуме объяснили причину роста поддерживающих "Операцию Z" на Украине россиян

Там отметили, что теперь люди, которые не верили в существование нацистов на Украине, принимая их за маргинальные группы, убедились, что это массовое явление.

Рост числа поддерживающих проведение "Операции Z" на Украине россиян объясняется тем, что они узнают всё больше фактов. Например, о том, что украинцы сами пытались напасть на РФ. Свидетельствует о правильности решения Москвы и агрессивная политика Запада, рассказал в беседе с Лайфом заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Россияне узнают всё большее количество фактов. Они увидели, во-первых, что обнародованы документы, свидетельствующие о том, что они (Украина. — Прим. Лайфа) сами пытались напасть на нас", — сказал он.

Таким образом, Россия опередила Незалежную и минимизировала количество жертв, прежде всего в Донбассе, считает Матвейчев. По его словам, силами российских военных были спасены сотни тысяч людей. Также рост поддерживающих спецоперацию объясняется агрессивной политикой властей западных стран, их санкциями против РФ.

"Россияне считают сейчас, что это уже не только борьба за Донбасс, а борьба с коллективным Западом, который фактически вооружает Украину, поддерживает её и ведёт против нас экономическую и информационную войну", — рассказал Матвейчев.

Он также упомянул "массовые издевательства и пытки, захоронения и пыточные комнаты". Теперь же, считает зампред комитета Госдумы, люди, которые не верили в существование нацистов на Украине, принимая их за маргинальные группы, убедились, что это массовое явление. Всё происходящее влияет даже на тех, кто ранее выступал просто за мир, заключил Матвейчев.