Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что наша страна наносит удары по основным опорным пунктам, аэродромам, местам складирования вооружений и скопления военной техники украинской армии.

Россия в рамках специальной военной "Операции Z" на Украине не бомбит города. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы не бомбим города и гражданские объекты, как это делали США и НАТО в Югославии, Ираке или Афганистане, безжалостно уничтожая жилые кварталы с тысячами людей", — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия наносит удары по основным опорным пунктам, аэродромам, местам складирования вооружений и скопления военной техники украинской армии.

Ранее Кадыров заверил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго. Глава Чечни отметил, что в ходе "Операции Z" чеченские бойцы дом за домом расчищают город от националистических батальонов. Военнослужащие, как он подчеркнул, действуют оперативно и решительно.