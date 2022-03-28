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Опубликовано 28 марта 2022, 13:21

Патрушев: Россия в рамках специальной военной "Операции Z" на Украине не бомбит города

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что наша страна наносит удары по основным опорным пунктам, аэродромам, местам складирования вооружений и скопления военной техники украинской армии.

Россия в рамках специальной военной "Операции Z" на Украине не бомбит города. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы не бомбим города и гражданские объекты, как это делали США и НАТО в Югославии, Ираке или Афганистане, безжалостно уничтожая жилые кварталы с тысячами людей", — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия наносит удары по основным опорным пунктам, аэродромам, местам складирования вооружений и скопления военной техники украинской армии.

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Ранее Кадыров заверил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго. Глава Чечни отметил, что в ходе "Операции Z" чеченские бойцы дом за домом расчищают город от националистических батальонов. Военнослужащие, как он подчеркнул, действуют оперативно и решительно.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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Никита Осипов
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