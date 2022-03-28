Политолог Светов назвал условие для начала реальных переговоров России и Украины

Эксперт уверен, что встреча делегаций не принесёт существенного результата. По его мнению, есть угроза поднятия нацистских движений в соседней стране после завершения "Операции Z".

Реальные переговоры России и Украины начнутся после взятия под контроль Вооружёнными силами РФ городов, которые уже окружены российскими военными. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов в беседе с телеканалом "360". Он добавил, что после этого нужно установить контроль над территорией Украины.

"Пока это одно затягивание, [президент Украины Владимир] Зеленский перестал твердить о встрече с Путиным. Ему по мозгам дали американцы, он эту тему снял", — считает Светов.

По его мнению, отказ украинской стороны от регулярного обмена с Россией пленными говорит о том, что Киев боится признавать "большое количество пленных украинцев". Кроме того, журналист уверен, что переговоры Москвы и Киева не принесут существенного результата.

"Ждать от раунда переговоров нечего. Прочитал очередное заявление господина Зеленского, там слово "компромисс" не присутствует, вернее — его попытки", — сказал Светов.

Так, по его словам, украинский президент заявляет о приоритетах, говоря о суверенитете, территориальной целостности и гарантии безопасности. Однако это его желание, но "что должна получить другая сторона?", отметил Светов. Эксперт считает, что есть угроза поднятия нацистских движений в соседней стране после завершения "Операции Z". При этом в качестве гаранта безопасности РФ предлагают членов НАТО — США, Турцию и Польшу.