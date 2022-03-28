В Госдуму внесли проект закона о признании соотечественниками всех русскоговорящих

Вместе с тем автор документа предлагает уточнить список народов, исторически проживающих на территории России. Также он считает, что необходимо исключить связь с гражданством СССР.

В Госдуму внесён проект закона, который предлагает признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что автор проекта — первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат "Единой России" Константин Затулин.

"Предлагается новая редакция определения "соотечественник", в соответствии с которой соотечественниками признаются лица, владеющие русским языком, как государственным языком РФ, и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ", — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению автора законопроекта, также из понятия необходимо исключить связь с гражданством СССР. Затулин пояснил, что за последние 30 лет выросло новое поколение граждан, которые не имели гражданства Советского Союза. Вместе с тем в документе предлагается уточнить список народов, исторически проживающих на территории РФ. В частности, в перечень включены белорусы, украинцы и представители коренных малочисленных народов.