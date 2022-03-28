В Госдуму внесли проект закона о признании соотечественниками всех русскоговорящих
Вместе с тем автор документа предлагает уточнить список народов, исторически проживающих на территории России. Также он считает, что необходимо исключить связь с гражданством СССР.
В Госдуму внесён проект закона, который предлагает признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Отмечается, что автор проекта — первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат "Единой России" Константин Затулин.
"Предлагается новая редакция определения "соотечественник", в соответствии с которой соотечественниками признаются лица, владеющие русским языком, как государственным языком РФ, и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ", — говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению автора законопроекта, также из понятия необходимо исключить связь с гражданством СССР. Затулин пояснил, что за последние 30 лет выросло новое поколение граждан, которые не имели гражданства Советского Союза. Вместе с тем в документе предлагается уточнить список народов, исторически проживающих на территории РФ. В частности, в перечень включены белорусы, украинцы и представители коренных малочисленных народов.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что одержимость практически всех стран ЕС вскрыла "пещерное нутро" русофобии. Министр отметил, что это явление за один день не формируется, а значит, там долго скрывали зачатки таких настроений. Тем не менее, по его словам, в Европе ещё остались здравомыслящие политики.