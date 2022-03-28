ФОМ: В России возрос процент поддерживающих проведение "Операции Z" на Украине
На вопрос о целях страны 71% респондентов ответили: обеспечить безопасность РФ, добиться разоружения Незалежной и не допустить размещения на её территории баз НАТО.
Согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение", 73% россиян считают правильным решение о проведении на Украине специальной военной операции. За месяц количество таких граждан выросло, ведь 27 февраля "Операцию Z" поддерживали 65% опрошенных.
На вопрос о целях России в ходе спецоперации 71% респондентов ответили: обеспечить безопасность страны, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на её территории баз НАТО. Вариант защиты населения ДНР и ЛНР выбрали 52% опрошенных, а 21% указал на изменение политического курса Украины и отстранение националистов от власти.
Кроме того, 10% респондентов выбрали позицию "ликвидировать государственность Украины, присоединить её территорию к России". Не дали ответ 8% участников. Опрос проводился с 18 по 20 марта в 53 субъектах. В нём приняли участие 1500 респондентов.
А ранее Лайф приводил результаты опроса, показавшего реакцию россиян на отстранение спортсменов от зарубежных соревнований. Четверть опрошенных уверена, что необходимо запускать свои альтернативы турниров. Подавляющее большинство информировано о давлении за рубежом на российских атлетов.
Кадр из видео Минобороны РФ