ФОМ: В России возрос процент поддерживающих проведение "Операции Z" на Украине

На вопрос о целях страны 71% респондентов ответили: обеспечить безопасность РФ, добиться разоружения Незалежной и не допустить размещения на её территории баз НАТО.

Согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение", 73% россиян считают правильным решение о проведении на Украине специальной военной операции. За месяц количество таких граждан выросло, ведь 27 февраля "Операцию Z" поддерживали 65% опрошенных.

На вопрос о целях России в ходе спецоперации 71% респондентов ответили: обеспечить безопасность страны, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на её территории баз НАТО. Вариант защиты населения ДНР и ЛНР выбрали 52% опрошенных, а 21% указал на изменение политического курса Украины и отстранение националистов от власти.

Кроме того, 10% респондентов выбрали позицию "ликвидировать государственность Украины, присоединить её территорию к России". Не дали ответ 8% участников. Опрос проводился с 18 по 20 марта в 53 субъектах. В нём приняли участие 1500 респондентов.