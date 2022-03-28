Кадыров заверил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго

Глава Чечни отметил, что в ходе "Операции Z" чеченские бойцы дом за домом расчищают город от националистических батальонов. Военнослужащие, как он подчеркнул, действуют оперативно и решительно.

Кадыров опубликовал кадры работы чеченских военных в Мариуполе в ходе "Операции Z". Видео © Telegram / Kadyrov_95

До полного освобождения украинского Мариуполя от "бандеровского подполья" осталось совсем недолго. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в ходе "Операции Z" чеченские бойцы дом за домом расчищают город от националистических батальонов. Военнослужащие действуют оперативно и решительно. По словам Кадырова, каждая мариупольская многоэтажка "прочёсывается вплоть до крыши".

"До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго", — написал чеченский лидер в своём телеграм-канале, где опубликовал кадры с бойцами из республики.