Кадыров заверил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго
Глава Чечни отметил, что в ходе "Операции Z" чеченские бойцы дом за домом расчищают город от националистических батальонов. Военнослужащие, как он подчеркнул, действуют оперативно и решительно.
Кадыров опубликовал кадры работы чеченских военных в Мариуполе в ходе "Операции Z". Видео © Telegram / Kadyrov_95
До полного освобождения украинского Мариуполя от "бандеровского подполья" осталось совсем недолго. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что в ходе "Операции Z" чеченские бойцы дом за домом расчищают город от националистических батальонов. Военнослужащие действуют оперативно и решительно. По словам Кадырова, каждая мариупольская многоэтажка "прочёсывается вплоть до крыши".
"До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго", — написал чеченский лидер в своём телеграм-канале, где опубликовал кадры с бойцами из республики.
А ранее Лайф сообщал, что окраины Мариуполя уже полностью находятся под контролем сил ДНР. Представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин отметил, что донецкие военные проверяют каждый квадратный метр из-за оставленных украинскими силовиками мин. При этом, по его словам, в центре города ещё идут бои.
Telegram / Kadyrov_95