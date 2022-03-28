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Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 11:32
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Кадыров заверил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго

Глава Чечни отметил, что в ходе "Операции Z" чеченские бойцы дом за домом расчищают город от националистических батальонов. Военнослужащие, как он подчеркнул, действуют оперативно и решительно.

Кадыров опубликовал кадры работы чеченских военных в Мариуполе в ходе "Операции Z". Видео © Telegram / Kadyrov_95

До полного освобождения украинского Мариуполя от "бандеровского подполья" осталось совсем недолго. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в ходе "Операции Z" чеченские бойцы дом за домом расчищают город от националистических батальонов. Военнослужащие действуют оперативно и решительно. По словам Кадырова, каждая мариупольская многоэтажка "прочёсывается вплоть до крыши".

"До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго", — написал чеченский лидер в своём телеграм-канале, где опубликовал кадры с бойцами из республики.

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А ранее Лайф сообщал, что окраины Мариуполя уже полностью находятся под контролем сил ДНР. Представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин отметил, что донецкие военные проверяют каждый квадратный метр из-за оставленных украинскими силовиками мин. При этом, по его словам, в центре города ещё идут бои.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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