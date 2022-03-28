Басурин: Окраины Мариуполя полностью под контролем ДНР

Представитель Народной милиции отметил, что донецкие военные проверяют каждый квадратный метр из-за оставленных украинскими силовиками мин. При этом, по его словам, в центре города ещё идут бои.

Окраины украинского Мариуполя на сегодняшний день полностью взяты под контроль силами Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В Мариуполе ситуация очень сложная. Окраины Маруиполя полностью под нашим контролем, в центральной части ещё идут бои", — сказал Басурин в эфире Первого канала.