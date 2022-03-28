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Опубликовано 28 марта 2022, 09:09

Басурин: Окраины Мариуполя полностью под контролем ДНР

Представитель Народной милиции отметил, что донецкие военные проверяют каждый квадратный метр из-за оставленных украинскими силовиками мин. При этом, по его словам, в центре города ещё идут бои.

Окраины украинского Мариуполя на сегодняшний день полностью взяты под контроль силами Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В Мариуполе ситуация очень сложная. Окраины Маруиполя полностью под нашим контролем, в центральной части ещё идут бои", сказал Басурин в эфире Первого канала.

В Мариуполе украинские военные пытались скотчем скрыть символику Нацгвардии на автобусе
В Мариуполе украинские военные пытались скотчем скрыть символику Нацгвардии на автобусе

Также он отметил, что в городе продолжается зачистка, военные проверяют каждый квадратный метр из-за оставленных украинскими силовиками мин.

Ранее Басурин рассказал о предположении специалистов, которые говорят, что Владимир Зеленский имитирует управление войсками Украины. По мнению официального представителя Народной милиции ДНР, реальные приказы за президента отдаёт кто-то другой, да и сам лидер Незалежной находится под внешним управлением.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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