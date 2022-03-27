В Мариуполе украинские военные пытались скотчем скрыть символику Нацгвардии на автобусе
Отмечается, что транспортное средство находилось на территории городской больницы. Спрятанные обозначения стали видны из-за дождя и сырой погоды.
Украинские военные в Мариуполе пытались скрыть символику Национальной гвардии на автобусе малярным скотчем. На этом транспортном средстве, как передаёт РИА "Новости", они передвигались по городу.
Сообщается, что автобус был обнаружен на территории городской больницы Мариуполя. Из-за дождя и сырой погоды скотч, наклеенный поверх символов, стал сходить и открыл скрытые под ним надписи и эмблемы Национальной гвардии.
Ранее Лайф писал, что сдавшийся военнослужащий Национальной гвардии Украины рассказал о приказах укрываться в жилых домах. Он сложил оружие без сопротивления, так как понимал преступность действий своих командиров. По словам военнослужащего, его сослуживцы отступали и "думали только о своей шкуре".
ТАСС / Михаил Терещенко