Украинский военнопленный рассказал, как "Азов" угрожал расстрелом бойцам ВСУ в Мариуполе

Евгений Орёл говорит, что видел у них нацистскую символику и постоянно слышал восхваления Гитлера.

Рассказ пленного украинского военнослужащего о "правлении" националистов в Мариуполе. Видео © Telegram / Настоящий полковник

Пленный украинский военнослужащий Нацгвардии рассказал, что в Мариуполе националисты подразделения "Азов" держали власть над городом и под угрозой расстрела заставляли им подчиняться. Видео допроса публикует помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв в своём телеграм-канале.

"Мариуполь в кольце, русские подходят, как нам рассказали. "Азовцев" много, каждый сидит в домах, и если вы начнёте уходить из города, то вас пристрелят. Это нам "Азов" сказал", — пояснил сотрудник Национальной гвардии Украины (НГУ) Евгений Орёл.

По его словам, мэр сбежал из Мариуполя в первый же день, а нацбатальоны не давали украинским солдатам покидать позиции. Мужчина признался, что постоянно слышал от них восхваления Гитлера и видел нацистскую символику у бойцов "Азова".