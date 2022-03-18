"Люди-маньяки": Жители Мариуполя поделились историями о бесчинствах боевиков "Азова"
По словам мирных жителей, националисты забирали у гражданских автомобили, выселяли из домов и делали в них свои укрепления.
Начиная с самого первого дня российской "Операции Z" бойцы националистического батальона "Азов" вели огонь по жилым кварталам Мариуполя, обстреливая отходившие подразделения украинских войск и сжигая магазины. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказали местные жители, назвав действия националистов полным геноцидом.
"Это люди-маньяки. Я по-другому не могу сказать, у меня нет слов", — рассказала жительница Мариуполя по имени Ирина.
По словам женщины, "азовцы" отбирали машины у мирного населения, выкидывая пассажиров на обочину. Помимо этого, они выселяли людей из собственных домов и укреплялись в них, занимали позиции. По словам Ирины, "азовцев" в Мариуполе за последнее время стало очень много.
"Они женились, рожали детей, ходили с колясочками камуфляжными. Всё у них было замечательно. Они размножались. Вот этот геноцид размножился. И вот мне интересно: своих детей, которых они понарожали ("азовцы". — Прим. Лайфа), успели выпустить из Мариуполя, прежде чем зажать [в городе] других людей?" — добавила женщина.
По словам Ирины, в городе ходят слухи, что националисты расстреливают всех, кто пытается бежать из Мариуполя. Самой ей удалось уехать из города на машине. Женщина отметила, что на освобождённой территории их везде встречали с теплом, предлагали еду и воду.
Другая жительница Мариуполя рассказала, что после 24 февраля украинские войска очень быстро покинули город, остались лишь националисты, которые занимали прежде всего школы и детские сады. Мирным гражданам приходилось прятаться в подвалах собственных домов. Женщина уточнила, что сбежала из Мариуполя вместе с дочерью. По её словам, военные их встречали хорошо, спрашивали о самочувствии и предлагали помощь.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно цепляются за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.
ТАСС / Zuma