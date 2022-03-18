ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 20:06
23219

"Люди-маньяки": Жители Мариуполя поделились историями о бесчинствах боевиков "Азова"

По словам мирных жителей, националисты забирали у гражданских автомобили, выселяли из домов и делали в них свои укрепления.

Начиная с самого первого дня российской "Операции Z" бойцы националистического батальона "Азов" вели огонь по жилым кварталам Мариуполя, обстреливая отходившие подразделения украинских войск и сжигая магазины. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказали местные жители, назвав действия националистов полным геноцидом.

"Это люди-маньяки. Я по-другому не могу сказать, у меня нет слов", рассказала жительница Мариуполя по имени Ирина.

МО РФ предупредило о возможных преступлениях обезумевших националистов в Мариуполе
МО РФ предупредило о возможных преступлениях обезумевших националистов в Мариуполе

По словам женщины, "азовцы" отбирали машины у мирного населения, выкидывая пассажиров на обочину. Помимо этого, они выселяли людей из собственных домов и укреплялись в них, занимали позиции. По словам Ирины, "азовцев" в Мариуполе за последнее время стало очень много.

"Они женились, рожали детей, ходили с колясочками камуфляжными. Всё у них было замечательно. Они размножались. Вот этот геноцид размножился. И вот мне интересно: своих детей, которых они понарожали ("азовцы". — Прим. Лайфа), успели выпустить из Мариуполя, прежде чем зажать [в городе] других людей?" добавила женщина.

РФ предложила боевикам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь
РФ предложила боевикам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь

По словам Ирины, в городе ходят слухи, что националисты расстреливают всех, кто пытается бежать из Мариуполя. Самой ей удалось уехать из города на машине. Женщина отметила, что на освобождённой территории их везде встречали с теплом, предлагали еду и воду.

Другая жительница Мариуполя рассказала, что после 24 февраля украинские войска очень быстро покинули город, остались лишь националисты, которые занимали прежде всего школы и детские сады. Мирным гражданам приходилось прятаться в подвалах собственных домов. Женщина уточнила, что сбежала из Мариуполя вместе с дочерью. По её словам, военные их встречали хорошо, спрашивали о самочувствии и предлагали помощь.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно цепляются за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar