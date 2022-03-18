"Люди-маньяки": Жители Мариуполя поделились историями о бесчинствах боевиков "Азова"

По словам мирных жителей, националисты забирали у гражданских автомобили, выселяли из домов и делали в них свои укрепления.

Начиная с самого первого дня российской "Операции Z" бойцы националистического батальона "Азов" вели огонь по жилым кварталам Мариуполя, обстреливая отходившие подразделения украинских войск и сжигая магазины. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказали местные жители, назвав действия националистов полным геноцидом.

"Это люди-маньяки. Я по-другому не могу сказать, у меня нет слов", — рассказала жительница Мариуполя по имени Ирина.

По словам женщины, "азовцы" отбирали машины у мирного населения, выкидывая пассажиров на обочину. Помимо этого, они выселяли людей из собственных домов и укреплялись в них, занимали позиции. По словам Ирины, "азовцев" в Мариуполе за последнее время стало очень много.

"Они женились, рожали детей, ходили с колясочками камуфляжными. Всё у них было замечательно. Они размножались. Вот этот геноцид размножился. И вот мне интересно: своих детей, которых они понарожали ("азовцы". — Прим. Лайфа), успели выпустить из Мариуполя, прежде чем зажать [в городе] других людей?" — добавила женщина.

По словам Ирины, в городе ходят слухи, что националисты расстреливают всех, кто пытается бежать из Мариуполя. Самой ей удалось уехать из города на машине. Женщина отметила, что на освобождённой территории их везде встречали с теплом, предлагали еду и воду.