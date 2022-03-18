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Опубликовано 18 марта 2022, 04:01
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Бывший подполковник СБУ рассказал о планах "Азова" просидеть в Мариуполе до перемирия

По его словам, националисты хотят прикрыться людьми как живым щитом и переждать таким образом до какого-то политического решения.

Бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в Мариуполе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира, заявил экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"У меня в Мариуполе остались источники — ещё с тех времён, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях "Азовсталь", Завод имени Ильича прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки. При этом рабочим не разрешают прерывать цикл производства", сказал Прозоров в интервью РИА "Новости".

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По словам бывшего украинского военного, националисты таким образом намерены прикрыться людьми как живым щитом и просидеть так до какого-то политического решения. Такой тактикой они попытаются выиграть время и спастись, подытожил Прозоров.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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