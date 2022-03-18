Небензя: Украинские радикалы цепляются за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений

По словам постпреда, здание театра, атаку на которое приписывают РФ, не расценивалось российскими войсками как цель для авиаудара.

Мариуполь скрывает множество следов преступлений украинских националистов, именно поэтому они так старательно "цепляются" за город. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Утопив город в крови, они (националисты. — Прим. Лайфа) превратили его в своего рода штаб-квартиру и оплот добровольческих нацистских батальонов, прежде всего "Азова"*, а также "Правого сектора"*. Именно поэтому украинские радикалы так цепляются за этот город. Во-первых, они скрывают множество доказательств своих преступлений, во-вторых, они понимают, что за это придётся отвечать", — поведал Небензя.

Говоря о фейках, распространяемых Западом, дипломат отдельно упомянул удар по мариупольскому драмтеатру, который приписывают российским войскам. Небензя напомнил, что ещё до инцидента появилась информация о том, что радикалы готовят кровавую провокацию. Причём рассказали об этом сами жители города, которым удалось эвакуироваться.

"Вооружённые силы России были информированы о ситуации. Да и изначально здание театра не расценивалось российскими войсками как цель для авиаудара", — отметил Небензя.

Также постпред вновь отверг обвинения западных коллег в нападении на роддом в Мариуполе. Дипломат напомнил, что националисты продолжают удерживать людей в качестве живого щита.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что боевики нацбатальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра, где в заложниках могли находиться мирные жители. В ведомстве опровергли обвинения Киева в том, что российская авиация нанесла удар по учреждению, подчеркнув, что днём 16 марта ВКС РФ не выполняли никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города.