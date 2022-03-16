Минобороны РФ: Спасённые мариупольцы рассказывают о бесчинствах националистов

Каждому горожанину, пережившему ужасы и унижения от неонацистов, оказывается индивидуальная высококвалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Жители Мариуполя, покинувшие город, рассказывают о массовых бесчинствах и преступлениях украинских националистов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Спасённые жители Мариуполя, оказавшись в безопасности, открыто рассказывают о массовых бесчинствах и преступлениях, издевательствах над беззащитными стариками, женщинами и детьми, которые творили нацисты батальонов территориальной обороны, чувствуя полную безнаказанность, а тех, кто оказывал хотя бы малейшее сопротивление, убивали на месте", — сказал Мизинцев.

Он добавил, что всем покинувшим город гражданам, которые пережили все тяготы гнёта националистов, оказывается психологическая и медицинская помощь. Мизинцев также рассказал, что российская сторона 16 марта направит в международные организации обращение в связи с тем, что украинские власти намеренно проводят геноцид мирного населения.

"Мы вынуждены эти же вопросы поставить и перед международными организациями и сегодня направляем им официальное обращение о создании украинскими властями обстановки, соответствующей по всем международным правовым нормам геноциду мирного населения", — заявил Мизинцев.

Ранее Лайф писал, что боевики "Азова" заминировали и взорвали здание театра в Мариуполе. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что днём 16 марта российская авиация не выполняла задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города.